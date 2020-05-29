軟銀領投滴滴自駕子公司 完成逾5億美元融資

中國叫車服務龍頭「滴滴出行」於週五 (29 日) 表示，旗下自動駕駛車子公司已完成了規模超過 5 億美元的融資，並由軟銀 (Soft Bank) 的「願景基金二(Vision Fund 2)」領投。

滴滴表示，將利用此輪融資持續投入研發，並加速推動於中國及海外市場的自動駕駛車服務。此外，滴滴計劃於近期，在上海推出自動駕駛叫車服務「robo-taxi」，用戶將可透過滴滴的 App 使用該服務。

軟銀於去年 7 月宣佈成立規模達 1080 億美元的「願景基金二」，主要投資於人工智能領域，軟銀計劃投入 380 億美元至該基金，而其他科技大廠，包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、及富士康等，皆承諾為該基金注資。

但是，軟銀的「願景基金一」卻於上週傳出虧損，該基金規模達 1000 億美元，去年由於 Uber(UBER-US) 及 WeWork 的投資價值減損，導致基金一年虧損金額高達 180 億美元。

阿布達比的主權基金 Mubadala 為「願景基金一」的投資者之一，但由於該基金表現不佳，因此，Mubadala 仍未決定是否對於第二輪的基金出資。

滴滴出行的總裁柳青表示，儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟活動造成重創，但該公司的核心業務叫車服務卻仍持續獲利，此外，隨著疫情於中國趨緩，預期該業務將呈現成長的態勢。

滴滴於週五 (29 日) 表示，計劃與全球汽車供應鏈的上下游廠商進行更密切的合作，並藉此達到自動駕駛車大規模生產的目標。

滴滴亦表示，目前已取得自動駕駛車的道路測試牌照，將可在北京、上海、蘇州、及美國加州進行測試。