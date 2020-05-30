〈熱門股〉雲品開創二大新動能 周漲20%衝半年新高

觀光業景氣可望觸底回升，本周多檔觀光股成飆股黑馬，其中，雲品 (2748-TW) 漲幅 21%，股價最高衝上 55.5 元，創去年 11 月中旬以來新高，不僅將搭上國旅回溫態勢，更積極開拓經營新版圖，目前館外洽談合作的宴會據點達 30-40 個，也將首次輸出品牌到海外，以賺取委託經營收入，長期成長趨勢受投資人看好。

雲品除旗下擁有日月潭雲品溫泉酒店、台北君品酒店等二大當地指標型高檔飯店，還擁有國內唯一米其林三星級餐廳頤宮，為增加既有營運場域外的新動能，雲品透過旗下「君品 collection」平台，積極與各地宴會業者洽談合作，透過平台共享利潤為概念，輸出廚藝團隊和婚禮企畫團隊資源，產生更大的營運效益。

雲品透露，已有 30 至 40 個業主正洽談加入，5 月確定新加入 3 大據點，包括位於台北的「光點台北」、「草山玉溪」和苗栗的「勤美學森大 (TheForestBIG)」。

另一方面，雲品也宣布首次跨入委託經營版圖，將提供台泥杭州環保公司所屬酒店前期規劃、經營管理和授權使用雲品商標，「雲品酒店 杭州」(FioreDellaCina)，預計 2024 年營運，成為品牌邁向國際的第一個里程碑，也為營運增添新成長動能。