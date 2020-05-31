輪胎雙雄攻高附加價值產品 建大加速擴產投資越南

輪胎雙雄正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 因應產業環境變動越發劇烈，積極調節集團各廠產能，佈局高附加價值產品，建大也將持續針對台灣、越南與印尼廠區擴產，並加速越南轎車胎廠投資，以發揮產能規模經濟。

去年受到美中貿易戰衝擊，加上中國汽車市場連續 2 年出現負成長，輪胎產業供過於求，產品陷入價格戰泥淖，正新面臨外在環境嚴峻挑戰，營運表現低迷。建大也同樣受影響，但由於加速新品推出與提升生產力，加上越南轎車胎廠產能適時挹注下，純益年增逾 46%，逆勢突圍。

展望今年，正新表示，受到全球各國採取鎖國或邊境管控等方式防疫，首季業績面臨嚴峻挑戰，而主要市場如澳洲、墨西哥、台灣及南亞地區，仍維持正常下單出貨，將積極進行產能調節、維持產線穩定、加速新品開發步調，待後續疫情趨緩，景氣復甦反彈，可望迅速因應市場需求。

另一方面，由於油價大跌，原料價格降價，對產業鏈造成衝擊，正新將適時調整價格，也持續進行新舊世代產品整合，佈局高附加價值產品。正新認為，今年及未來 3 至 5 年的經營環境，變動將更加劇烈，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對複雜又多變的市場。

建大則說，隨著肺炎疫情蔓延至歐美地區，預期將影響第 2 季銷售，其中，歐美輪胎大廠因疫情暫停生產，建大本身在中國產能陸續恢復，加上越南廠產能逐漸提升中，剛好可彌補部分歐美市場的不足。

面對今年艱困環境挑戰，建大表示，將掌控集團各廠生產調度，降低疫情影響，越南轎車輪胎廠也將加速投資，以發揮產能規模經濟，同時台灣轎車胎廠、越南農工業車胎廠、印尼自行車胎廠，將持續擴產，彈性調度供應客戶需求。

建大並預期，隨著中國本土輪胎廠大幅擴充轎車胎產能，及美國對中國大陸採取 301 法案報復措施，影響美國以外地區的轎車胎市場價格，將來中低價位轎車胎市場競爭加劇，公司將朝開發高附加價值產品與區隔市場因應。

此外，也將分工整合歐洲、美國研發中心，及即將啟用的台灣研發中心資源，擴編研發團隊，推出高性價比輪胎，搭配美國 ADI 及歐洲 STARCO 多角化營銷通路，提升北美及歐洲市場市占率。

至於深圳舊廠方面，待產能順利移轉至其他廠區後，建大深圳廠城市化開發案將在下半年展開，建大預期，開發案對公司未來整體經營績效，將有高度助益。