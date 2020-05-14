認列深圳舊廠遣散費 建大Q1每股虧0.6元

建大 (2106-TW) 今 (14) 日公告第 1 季財報，本業獲利達 1.4 億元，每股純益 0.16 元，但由於深圳舊廠將於下半年啟動開發，受一次性認列員工高額經濟補償金影響，拖累本業獲利，單季營運轉虧，稅後虧損 5.25 億元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 0.6 元。

建大首季營收 64.19 億元，季減 13.84%，年減 16.05%，毛利率 18.93%，季減 2.5 個百分點，年增 1.54 個百分點，營益率 - 8.66%，較上季與去年同期轉負；稅後虧損 5.25 億元，較上季轉虧，且去年同期虧損擴大，每股虧損 0.6 元。

建大今年首季受新冠肺炎疫情影響，營收下滑，但受惠石油價格下跌，原料成本管控得宜，毛利率仍較去年同期成長，本業獲利達 1.4 億元，每股純益 0.16 元，優於去年同期表現。

不過，由於建大今年下半年深圳舊廠開發案，將進入實質開發階段，因此今年初結束員工勞動合同，發放經濟補償金 (類似台灣的遣散費) 達 6.63 億元，拖累整體獲利表現，導致單季營運轉虧。

建大深圳舊廠將與港資佳兆業集團合建開發，預計今年下半年將舊廠清空，進入實質開發階段，該廠土地面積約 5 萬坪，預計興建商辦與住宅大樓，合建分屋比例為建大 35-45%、佳兆業集團 55-65%，預計 2022 至 2023 年完工，法人看好深圳房價，估整體開發利益上看千億元，將挹注建大 EPS 上看 50 元。