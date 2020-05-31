友訊股臨會、保德信標售案、股東會旺季起跑 本周重要大事預告

網通廠友訊爆發經營權之爭，周一將召開臨時股東會，經營權之爭持續延燒中，而在台灣深耕 30 年的保德信宣布退出台灣市場，周一將舉辦標售案，市場傳有五組潛在買家，另外 6 月將進入股東會旺季，本周有國巨、觀光股等接棒登場，以下本周大事預告：

保德信人壽標售案 周一登場

美商保德信人壽在台耕耘逾 30 年，但今年 2 月宣布將聚焦日本與高成長新興市場，將出售台灣子公司撤離台灣市場，標售案預計周一 (1 日) 登場，市場上傳出五組潛在買家，分別是台新金、永豐金、聯邦銀行、第一金與元大金。

保德信除了決議出售台灣子公司外，韓國保德信人壽也在 4 月被韓國 KB 金融集團以 0.8 倍淨值標下，消息人士透露，以此估算台灣子公司行情，因不動產增值利益尚未計入公司淨值，加計買方競爭，估成交金額上看 90-100 億元。

另外，保德信人壽標售案，因為潛在買家中有非金控業者聯邦銀行，意外扯出金管會新任主委黃天牧鬆口，聯邦銀一旦拿下保德信人壽，將思考是否增發金控執照的議題。

周一友訊股臨會 公司派、市場派攤牌

網通廠友訊 (2332-TW) 周一 (1 日) 將召開股東臨時會，議案內容將牽動後續股東會召開、公司經營權變化，備受外界關注。

根據友訊股臨會議事手冊，共有 5 項討論事項，分別是解任高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資等董事職務，以及解任獨立董事陳立君職務案。

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MIC 高峰論壇 產業大咖現身

資策會產業情報研究所 (MIC)6 月起將舉辦第 33 屆春季線上研討會，將邀請鴻海董事長劉揚偉、電電公會理事長李詩欽、佳世達董事長暨執行長陳其宏等，針對疫情下產業所遇到的危機與展望，也對後疫情時代產業破壞創新，共同探討。

除兩場高峰會對談外，資策會也將針對今年 10 大垂直應用領域，包含人工智慧、數位轉型、智慧製造、智慧醫療、智慧移動、智慧零售、金融科技、資訊安全、綠能科技等進行討論。

中經院公布台灣 5 月採購經理人 PMI 指數

中華經濟研究院周一 (1 日) 將公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)。上月 PMI 指數反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，中斷連續 6 個月擴張轉為緊縮，且指數大跌 5.5 個百分點至 47.6%，不僅是 2019 年 2 月以來新低，也創史上最大跌幅。

觀察各國 PMI 指數，IHS Markit 陸續公布歐元區、英國 5 月綜合 PMI 指數，分別報 30.5、40.6，皆較 4 月大幅回升，雖仍處於衰退，但也顯示肺炎疫情放緩，經濟可望逐漸復甦。

大立光周五公布 5 月營收 估將較 4 月下滑

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 周五 (5 日) 將公布 5 月營收，大立光日前預估，5 月營收將比 4 月下滑，除了受疫情影響外，今年第 2 季新開發機型也較去年同期減少。

大立光 4 月營收達 46.83 億元，月減 13.98%、年減 6.03%，累計前 4 月營收 178.98 億元，年增 20.87%。

6 月迎股東會旺季 國巨、食品股等登場

時序進入 6 月，上市櫃公司將迎來股東會旺季，本周由觀光股搶先登場，周三 (3 日) 有安心、六角，周五 (5 日) 則有王品、美食 - KY，預期股東將關注今年疫情對營運影響及下半年展望。

另一方面，電子科技類股，則由精測、偉詮電、群聯在周三召開，周五則有國巨、同欣電、環宇 - KY、面板股彩晶接棒登場，台化也將在周五召開。