5G iPhone恐延後上市 衝擊高資費族群轉換率

受新冠肺炎疫情延燒，市場推測，5G 版本 iPhone 至少延後至 11 月底才會上市，由於 iPhone 每年新機都被視為最能吸引高資費族群，且能帶動電信商 ARPU 值 (每用戶平均收入) 提升，在蘋果新機上市延後消息影響下，電信商 5G 開台客戶轉換率恐將面臨挑戰。

為拉攏競業用戶、穩固既有消費者，加上台灣行動用戶數量已難再成長，台灣電信商為搶市占率，2018 年祭出 499 雙飽低價資費，包括上網吃到飽及網內免費，儘管電信商鞏固客群，但在低資費干擾下，各電信商的每月平均貢獻度 (ARPU) 下滑、跌破 500 元。

直到去年第 3 季蘋果 iPhone 11 系列開賣後，銷售成績優於市場預期，更讓電信商的 ARPU 緩步回升，中華電 (2412-TW) 曾透露，買蘋果的消費者中，有一半都是申辦 900 元以上高資費，除有助拉抬 ARPU 提升，也可帶動資費市場朝向健康環境發展；台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 也指出，iPhone 11 系列申辦資費以 1399 元為最大宗，其次為 999 元。

截至今年第 1 季電信三雄 ARPU 值，中華電 442 元、台灣大 670 元、遠傳 713 元，除中華電與去年第 4 季相當外，台灣大與遠傳，分別季增 16.7%、23.1%，隨著 ARPU 值持續提升，不難看出電新商想藉 iPhone 攻高資費族群、拉抬 ARPU 值的企圖心。

台灣今年第 3 季將啟動 5G 服務，電信商期盼，將透過 5G 資費來帶動 ARPU 值成長，尤其 5G 版本 iPhone 更扮演關鍵角色，隨著新冠肺炎疫情爆發，市場傳，iPhone 新機恐無法準時在每年 9 月秋季實體發布會亮相，外媒推測，5G 新機至少要等到 11 月底才會上市。

對於未來 5G 資費，政府希望能落在 1300 元上下，讓消費者用得起；中華電董座謝繼茂在股東會上仍對資費三緘其口，為 5G 資費埋下伏筆。

市場認為，5G 版本 iPhone 延後上市，將影響電信商搶攻新機高資費族群，此外，499 雙飽低資費合約將在今年底到期，各家能否順利將 4G 用戶轉換升級成 5G 客群，將是 5G 開台最大挑戰之一。