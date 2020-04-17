iPhone SE五家電信資費出爐 中華電月付999元0元帶回家

新款平價 iPhone SE 台灣今 (17) 日開始預購，5 家電信業者同步祭出資費方案，手機 0 元就能帶回家，電信三雄中，中華電 (2412-TW) 以最低資費 999 元、綁約 30 個月；台灣大 (3045-TW) 月付 1399 元，僅需綁約 24 個月；遠傳 (4904-TW) 同樣月付 1399 元，綁約 30 或 36 個月，手機可免費帶走。

中華電表示，申辦大 4G 購機方案，月繳 999 元 (含) 以上，月租期 30 個月，搭配行動 VIP 最高再折 5000 元，就能以 0 元專案優惠價，將全新 iPhone SE 64GB 帶回家 (30 個)，並享行動上網吃到飽、網內免費，及享銀行刷卡 6 期 0 利率優惠。

台灣大申辦 4G 指定專案，月付 1399 元，綁約 24 個月，VIP 用戶續約最高再折 5000 元優惠，iPhone SE 128G 以 0 元帶走，同樣享上網吃到飽與網內通話免費，網外再加碼送 1200 分鐘通話費等優惠。

遠傳搭配 4.5G 超極速方案，月付 1399 資費，若綁約 30 個月，64GB 手機 0 元帶回家，除享上網吃到飽不降速、網內互打免費外，再加碼送每月最高 1300 分鐘網外免費打。

台灣之星挑戰市場最低價，搭配 599 元月租費，除手機 0 元外，同樣享上網、網內互打雙飽優惠。

亞太電搭配月租費 888 元，綁約 36 個月，iPhone SE 64GB 專案價 0 元，再享 4G 不限速上網吃到飽、網內通話免費、網外 / 市話贈送 888 分鐘。

iPhone SE 預購首日，據台灣大統計，截至今日中午 12 點為止，登記預約中，以黑、白色兩款機種，最受青睞，各占總預約數 35%。

遠傳表示，截至晚間 5 點 30 分，128GB 最受青睞，占預約量接近 6 成，顏色方面則以白色最受歡迎，獲 4 成以上預約用戶選用，其次為黑色，預約量約 35%。