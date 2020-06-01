抗議事件引發動盪 蘋果、亞馬遜等主要零售商關閉美國部分門市

從紐約到芝加哥再到洛杉磯，受全美多地城市因抗議警察暴力而陷入動盪，美國品牌零售店紛紛決定闗閉部分門市及營運。

Target Corp.、蘋果和亞馬遜與旗下的全食超市，均宣布暫時關閉門市或調整營業時間，其中部分商店已因搶劫事件而遭到破壞。沃爾瑪週日晚間也表示，將關閉全國數百家商店。

暴力活動促使亞馬遜減少了在包括芝加哥、洛杉磯和波特蘭等一些城市的送貨服務，並關閉了送貨站。Whole Foods 在洛杉磯、明尼亞波利斯和芝加哥附近的商店均關閉。 Target 關閉了在明尼亞波利斯總部周圍的 32 家門店，表示至少還將暫時性關閉全美的另外幾十家商店。

蘋果公司發表聲明說：「考慮到團隊的健康和安全，我們已決定在週日關閉美國的一些門店。」蘋果在美國擁有 271 家商店，其中約有一半由於疫情已經關閉。上週，蘋果宣布在美國近 20 個州，重新開放約 100 家商店。

原本美國力圖走出新冠疫情引發的經濟封鎖，但黑人男子 George Floyd 在警方暴力後死亡，造成美國幾十個城市的示威與暴力衝突。全美各地如今上演的動盪場景，與最近股票市場的樂觀情緒形成了鮮明對比。

明尼亞波利斯、芝加哥和洛杉磯都在本週末宣布了宵禁，預計至少要持續到星期一早上。

Moody’s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 說：「我認為人們已經意識到，他們的工作可能不會回來或不會很快回來。這與種族緊張局勢交織在一起，最終達到了沸點。」