5月電視用LCD面板續跌 7至9月可能止跌?

電視用 LCD 面板的行情正在下跌。根據《日本經濟新聞》週一 (1 日) 報導，市場指標的 Open Cell(無搭載背光模組的半成品)5 月份大宗交易的價格，32 吋較前月下滑約 5% 或 2 美元，每片均價 34 美元左右，已連續 2 個月出現下跌。

55 吋大螢幕電視用的 Open Cell 面板行情，也較前月下滑約 4% 或 4 美元，每片均價 106 美元左右。

由於全球為了防疫，人們的外出機會減少，消費者多選在實體店家購買的電視銷量也遜於預期。在歐美國家等地，用於寢室及孩童房間的第 2 台電視需求正增加當中。但是新興國家的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情則是日趨嚴峻，全球的電視需求也呈現低迷。

在另一方面，中國的面板廠商在進入今年 5 月前，並未在生產調整方面正式的採取動作。這除了造成面板的庫存量增加，還有過剩感也跟著攀升。

不過今後面板價格的下滑幅度，應該也會逐漸縮小。DSCC 的亞洲區代表田村喜男就表示，有部分廠商以獲利惡化為由「自 6 月起採取動作，要求調升價格。」田村喜男也說道：「價格有可能在 7 至 9 月的時候止跌。」