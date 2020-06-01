東南亞疫情未趨緩 陞泰台灣訂單支撐 淡化專案遞延影響

東南亞國家持續受新冠肺炎疫情延燒，其中，5-6 成來自東南亞市場的安控廠陞泰 (8072-TW) 表示，越南、柬埔寨等部分大型專案確實受到影響，所幸台灣市場拉貨力道轉強，營運仍可持穩。

陞泰指出，東南亞部分國家持續實施鎖國政策，客戶處於居家辦公狀態，因此許多大型專案無法有太多進展，產品也難以出貨至當地國家，導致整體上半年需求不明朗，只能看下半年疫情是否趨緩、東南亞解封狀況，營運才可望回溫。

陞泰表示，雖然東南亞營運因疫情受阻，不過台灣相對穩定，台灣營收比重約 4 成，銷售策略以鋪貨至通路商為主，並非直接銷售給終端業者或消費者，加上台灣也開始去中國化，對公司營運也有正面挹注。

從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，市場認為，美國加強去中國化力道，有利加大安控產業轉單效應，陞泰認為，由於轉單效應無法短期顯現，目前疫情因素干擾下，轉單效應尚不明顯，後續視疫情趨緩、整體經濟回升後，再看能否接到更多歐美客戶訂單。

董事長陳世忠在致股東營業報告書中表示，美中貿易戰帶動安全監控產品新一波市場契機，公司掌握去中解決方案 (Non-China Solution) 利基，推出 DVR 相關新品、爭取 OEM 轉單等，在新市場、新產品及新組織就位後，帶動今年營運成長。