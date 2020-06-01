5月台灣製造業PMI創新低 難預測生產和需求回復正常水準時間點

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月續跌 2.8 個百分點至 44.8%，不僅連 2 跌，也續寫指數創編以來最低紀錄 (最快緊縮速度)，中經院院長張傳章指出，5 月持續反映廠商訂單和生產均較 4 月下滑，雖可預見景氣和需求反轉，但難預期何時可回到過去水準，且供應鏈產品興衰更替仍是艱鉅挑戰。

中經院指出，PMI 五項組成指標中，包括新增訂單、生產和人力僱用均滑落至指數創編以來最低；而六大產業皆回報 PMI 為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業 (32.6%)、電力暨機械設備產業 (39.1%)、基礎原物料產業 (42.2%)、食品暨紡織產業 (45.2%)、化學暨生技醫療產業 (48.2%) 和電子暨光學產業 (49.5%)。

不過，中經院表示，若從「未來六個月展望」指數來看，在 2 月驟跌 26.9 個百分點後，首次呈現緊縮速度趨緩走勢，5 月已較上月回升 5.1 個百分點至 30.8%；其中，電子暨光學產業和基礎原物料產業雖連續 4 個月緊縮，但分別回升 3.2、8.5 個百分點至 34.5%、24.4%，交通工具產業也回升 10.9 個百分點至 23.9%。

另外，就非製造業來看，5 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 指數連續 4 個月呈現緊縮，惟本月指數回升 2.7 個百分點至 45.2%；四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用呈現緊縮，而供應商交貨時間呈現上升。

張傳章表示，非製造業終於呈現較明顯的好轉，主要是因疫情好轉內需回溫，儘管產業回復需要時間，但已是好消息。

5 月七大產業 NMI 全數呈現緊縮，依緊縮速度排序為運輸倉儲業 (40.0%)、教育暨專業科學業 (43.8%)、零售業 (45.3%)、資訊暨通訊傳播業 (45.8%)、批發業 (46.3%)、營造暨不動產業 (48.5%) 和金融保險業 (49.3%)，不過，住宿餐飲業 (59.7%)NMI 已較上月回升。

至於全體非製造業「未來六個月展望」，雖連 4 月呈現緊縮，惟緊縮速度大幅趨緩，指數躍升 15.7 個百分點至 33.5%，而八大產業全數回報未來六個月展望為緊縮，各產業依指數緊縮速排序為批發業 (27.3%)、住宿餐飲業 (27.8%)、資訊暨通訊傳播業 (33.3%)、運輸倉儲業 (33.3%)、教育暨專業科學業 (33.9%)、營造暨不動產業 (36.4%)、金融保險業 (40.0%) 和零售業 (45.5%)。