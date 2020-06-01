日本4月數位相機全球出貨量大減66% 無反相機減幅最大

日本相機影像器材工業協會 (CIPA) 在週一 (1 日) 公布了最新調查數據，日本 4 月份的數位相機全球出貨量報年減 66% 至 2075 萬台，其中又以各廠力推的無反相機出貨減幅最為明顯。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，世界各國為了防疫，紛紛在外出方面實施了嚴格管制。人們對於數位相機的需求，也因而受到影響，而各家廠商所力推的無反數位相機，4 月出貨下滑幅度特別明顯。

日本無反相機 4 月出貨量報年減 68% 至 923 萬台，創自 2019 年 1 月無反數位相機單獨統計以來，首度跌破 1 千萬台。當月在日本市場報年減 74.5% 至 100 萬台，日本以外的亞洲市場報年減 79.6% 至 106 萬台，還有美國市場報年減 76.9% 至 169 萬台。

其他數位相機表現方面，同月單眼數位相機的全球出貨量報年減 62.2% 至 678 萬台，輕便型數位相機的全球出貨量報年減 66.2% 至 472 萬台。

全世界為了防疫，進入 4 月後的外出限制也更趨嚴格，這很可能是數位相機需求減少的主因。還有往年 4 月的數位相機出貨量，通常會較 3 月時來的高，然而今年 4 月的數位相機總出貨量，則是較前月減少 5%。

在疫情出現平息樣態的中國市場方面，4 月份的數位相機銷量報年減 41.5%，已較 3 月時的年減 55.1% 出現改善。然而全世界的需求展望仍尚未明朗。

數位相機的銷量劇減，也對各家廠商帶來嚴重打擊。像是光學大廠 Nikon(7731-JP)2019 財年 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 在包含數位相機等產品的影像部門就出現虧損。該公司首席財務長德成旨亮就在財報說明會上提到，該公司影像部門將難以避免連續 2 年出現虧損。

Canon(7751-JP) 公司副社長田中稔三也在 2019 財年 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的財報說明會上表示，由於相機屬於嗜好用品，待需求恢復應會花上一點時間。