〈鉅亨看世界〉中國半導體野望Japan Can Help？

美國商務部在本月 15 日對華為祭出新禁令，在未事先取得美國政府核可的情況下，使用美國軟體及相關技術的晶片供應商，不得將產品出貨給華為。在這樣的規定下，美國商務部將可限制台積電出貨給華為旗下的海思半導體。

在去年 5 月的時候，美國商務部就以國安為理由將華為列入黑名單。一方面要求美國供應商停止供貨給華為，而另一方面也透過出口管制，企圖切斷華為的半導體供應鏈。

然而上有政策、下有對策，不少半導體廠商就藉著繞道方式來規避禁令。美國商務部也發現這類漏洞，才在這回又公布了新禁令。

不過中國方面也在 5 月 15 日發布重要消息。中國晶圓代工龍頭中芯國際宣布，中國國家集成電路基金二期、上海集成電路基金二期，各向中芯南方工廠注資 15 億美元及 7.5 億美元，扶植意味濃厚，但是要在短時間內取代台積電的角色也還有很長的一段路要走。

中芯國際的微細加工技術就落後台積電數年，另外台積電也具備有利於 5G 晶片生產的 7 奈米技術，而中芯國際還停留在 14 奈米。還有中國的半導體自給率在 2018 年時只有 15% 水準，就算中國具備半導體的設計能力，也還得面對生產技術問題。

中國政府揭示「中國製造 2025」目標，計畫在 2025 年前要將半導體的自給率提高到 70%，但如果少了進口設備可就無法達成。像是 EUV 光刻機設備可說是荷蘭 ASML 的獨門生意，然而外傳在美國政府的施壓下，ASML 也遲遲未向中國交貨。而少了最新銳的 EUV 光刻機設備，也就更難以趕上台積電的腳步。

(圖片：AFP)

還有在記憶體方面，以過去發生在晋華集成電路的事情為例，雖然中方積極從國外挖角，但是美國製造的生產裝置出口，也在美國商務部的指示下喊卡。該公司的記憶體生產也隨之長期停擺。

在美方的包抄下，華為高層也表態使用台灣、日本、南韓、歐洲的產品。要直接生產中國市場使用的 5G 半導體應該是不可能，但是要協助中國提升半導體的自給率則是可能選項。有生產多項半導體製造設備的日本，也就很有可能出線。

雖然在 EUV 光刻機設備方面，日本還無法替代 ASML 的角色。但是在半導體原料、化學品等方面，日本則是擁有絕大多數的市占率。

日本出口到中國的半導體製造設備，在近年來急速增加。中國也常邀請日本參加半導體研討會，並尋求日方協助。這對日本廠商而言是一大商機，對中國來說也是進行半導體國產化的重要關鍵。

然而樹大招風，如果事情真的如此發展，美國方面也當然不會坐視。一旦美方有所意見，也必然會出招反制。而台積電的這次教訓，或許就可作為日方的參考教材。