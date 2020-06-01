疫情後傳裁員 宏達電：全面人力資源調整

宏達電 (2498-TW) 繼去年底裁員後，市場再傳裁員消息，宏達電今 (1) 日表示，將推動人力資源調整，並持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，間接證實傳言，但公司並未確切調整的人數與部門。

宏達電聲明指出，過去數年，HTC 持續優化流程、成本控制及審慎投入新科技等節流工作，雖然主要產品毛利已呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著極大壓力。

宏達電表示，經討論過後決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與降低營運費用，相信是實現 HTC 長遠企業目標、推動持續創新、確保創造能力與股東返回最大值的必要步驟之一。

宏達電表示，今年全球受新冠肺炎疫情影響，各國啟動封鎖政策，實施前所未見的自我隔離及保持社交距離措施，公司也認知到，此顛覆式變化，也正是運用科技提升生活的契機，期盼藉由旗下 VIVE 虛擬實境系統平台及應用內容，讓交談、會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等都能夠遠距進行，並帶動企業邁入另一次轉型。

宏達電近年多次傳裁員消息，2015 年時大刀闊斧裁員 2500 人，2018 年 7 月更裁員 1500 人，去年 12 月再傳出裁員消息，但無確切裁員人數與時程。