研調：Q2面板報價走揚 台面板廠營運可望改善

市調機構集邦 (TrendForce) 光電研究 (WitsView) 今 (1) 日出具報告指出，第 2 季面板需求回溫，可望帶動面板報價走穩，有助改善面板廠群創 (3481-TW)、友達(2409-TW) 營運，但面對中國廠商競爭，仍需透過產品組合、新事業布局，在產業逆風中尋求突破。

集邦指出，電視面板價格在第 1 季曾出現一波明顯反彈，但受新冠肺炎疫情影響導致出貨不如預期，但第 2 季上旬開始，受惠在家工作和遠距教學等需求，推升 IT 面板出現強勁需求，下旬也在歐美國家即將重啟經濟活動，品牌廠開始進行庫存回補，帶動整體面板需求轉強。

零組件方面，集邦指出，上游廠商第 2 季價格降幅皆有收斂，像是玻璃基板和偏光片降幅皆在 1.5% 以內，DDI 降幅也只有 1% ，估第 2 季電視面板現金成本將季減約 2.5-2.8%、IT 面板也在 2.9-3.2%，以 65 吋電視面板為例，現金成本價將降至 160 美元。

展望後疫情，集邦表示，產品組合調整、新事業布局將成為台廠群創、友達生存關鍵，雖然韓廠將退出 LCD 市場、中國廠商大型投資告一段落，但台廠在產能、價格競爭力仍不及中國廠商、技術領先情形也逐漸被趕上。

集邦表示，在萬物聯網時代，顯示器仍是重要資訊傳輸介面，但過去經濟規模獲利模式已不適用，少量多樣將成常態，預期群創、友達都將持續投入新技術開發，包含增加工控、醫療、車用及公共顯示面板等，近期雙虎也將利基型事業體分割成獨立公司，尋求資本市場資金挹注，改善現有體質。