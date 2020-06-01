花旗：無協議脫歐最終恐導致英國採取負利率政策

花旗銀行歐洲研究主管 Christian Schulz 週一 (1 日) 表示，英國最終可能無法避免採取負利率政策，尤其是在未能順利於今年底達成脫歐協議的情況下。

Schulz 在報告中表示，如果英國在缺乏新貿易協議的情況下脫離歐盟，英國央行很可能在 2021 年中期將利率降至 -0.1%。他認為市場很容易忽略英國在今年底硬脫離歐盟單一市場和關稅同盟的風險。

英國央行利率走勢 (圖：TradingEconomics)

英國和歐盟本週將進行第 4 輪脫歐談判，預計本次談判將為最後一輪，英國官員必須在今年 12 月 31 日前與歐盟達成自由貿易協議，不過目前雙方在許多問題上仍存有很大分歧，英國脫歐談判代表 Michel Barnier 的顧問 Stefaan de Rynck 也在上週表示，不認為本次談判會取得重大突破。

英國央行表示，以上月情境為基礎，今年英國產出恐下滑 14％，由於硬脫歐可能削弱官員的經濟復甦預期，決策者開始考慮刺激經濟的所有可能政策選項。

加拿大皇家銀行 (RBC) 的另外一份報告亦認為，英國央行可能在今年下半年將利率下調至零以下，其中又以 11 月最有可能，目前英國央行主要官員皆對負利率抱持開放態度，除了總裁貝利 (Andrew Bailey) 外，貨幣政策委員會委員桑德斯 (Michael Saunders) 上週也表示不排除使用負利率政策。

僅管如此，Schulz 認為委員會內部對於負利率仍可能出現反對呼聲，因此他們可能先行採取一些準備步驟，然後再進一步調降基準利率，例如先將定期融資計劃 (TFS) 利率設定在零以下，Schulz 表示委員會很可能在 6 月 18 日的利率決策會議中宣布這項措施。

身處在當前危機，銀行貸款對於維持企業和家庭運作非常重要，因此透過降低銀行獲利來收緊財務狀況有其風險存在，Schulz 則認為如今這種風險已有所下滑，僅管抵押貸款敞口較大的小型銀行可能受到影響，但眼下的風險更容易獲得控制。