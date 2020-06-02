PS5亮相活動延期 SIE：現在不是適合慶祝的時候

索尼 (6758-JP) 子公司「索尼互動娛樂」(SIE) 在美國時間週一 (1 日) 宣布，原定 6 月 4 日舉行的新一代遊戲主機「PlayStation 5，PS5」亮相活動，由於美國當地的抗議暴動擴大而順延。

日前在美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯市 (Minneapolis)，46 歲的非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 被白人警察攔下，且遭暴力致死。

為此，為了抗議對有色人種的歧視，還有美國總統川普在推特上的言論，更讓怒火蔓延到了全美各地。北美遊戲業界的 Bethesda、Naughty Dog、Riot Games，以及索尼等也都發出推文聲援，並在文內標註「#BlackLivesMatter」。

這回索尼在推特上所發出的延期消息，也同樣延續了先前態度。而在作出這樣的決定前，相信也取得了各家遊戲廠商的同意，也等同代表了整體遊戲業界的態度。

索尼在 6 月 1 日的推文提到，他們明白全球的遊戲玩家都因能目睹 PS5 遊戲而感到興奮，但他們不認為現在是個適合慶祝的時機。決定先退一步，讓那些更重要的聲音被眾人聽見。

SIE 在 6 月 1 日的推文 (圖片來源：推特 (Twitter))

另根據《路透社》5 月 13 日報導，索尼公司的首席財務長表示，PS5 的主機生產大致按照計畫進行。還有因為肺炎疫情所帶來的影響是全球性的，也因此沒有考慮在供應鏈的布局上進行具體檢討。