南韓推出620億美元「新政」支出計畫 力圖重塑經濟

繼下調了全年成長預測後，南韓政府公佈了 76 兆韓元 (620 億美元) 的「新政」支出計畫，在疫情過後重塑南韓經濟。

文在寅最初於 4 月份提出的這項計畫旨在通過支持就業成長和新興產業，重新確定到 2025 年的經濟重點。根據下半年政策展望聲明，計畫的部分資金將來自正在起草的第三份追加預算。

額外的支出將有助提振南韓經濟，據南韓政府預測，南韓今年的經濟增速僅有 0.1%，為 1998 年亞洲金融危機以來最慢水平。南韓政府的最新預測比南韓央行和私人經濟學家的預期更為樂觀，但南韓政府承認，如果出現第二波疫情，其預期可能會下調。

南韓政府、南韓央行、南韓民間機構對該國經濟的 GDP 成長預測 圖片：Bloomberg

隨著疫情衝擊海外市場，南韓依賴貿易的經濟正在遭受打擊。新的聚集性疫情也時有發生，引起了公眾的擔憂，並可能國內經濟復甦。總統文在寅領導的政府迄今已宣布了 250 兆韓元支撐經濟的措施，包括直接支持、貸款和金融市場穩定資金。

雖然先前的措施一直致力於幫助經濟擺脫疫情，但政府長期支出計畫的設想是到 2022 年創造 55 萬個就業機會。該計畫力爭擁有 10 萬名人工智能和軟件編程專家。

到 2022 年文在寅任期屆滿時，該項目支出將達到大 31 兆韓元。到 2025 年再支出 45 兆韓元。

重點是促進 5G 無線網絡和人工智能在各行業的使用，增強南韓最不發達地區的數字化發展。投資還支持專注於綠色技術的初創企業，該國還力求提高製造業的能效。

南韓將製造「南韓新政」的 5G，AI 成核心要素

新政資金的一部分將用於工人再培訓並擴大就業保險，以實現全民覆蓋。

為了加快今年南韓的經濟復甦，南韓政府表示將使用即將出台的追加預算資金發行折扣券以鼓勵消費。它還將在下半年降低汽車購置稅。聲明稱，投資增幅超過過去三年平均水平的企業可享受稅收優惠。

南韓政府表示，今年的通膨率可能會放緩至 0.4%，略高於南韓央行 0.3% 的預期。政府預計就業成長將從 2019 年的 30 萬下降至零成長。今年出口預計將下降 8%，進口下降 8.7%。

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