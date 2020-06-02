 1

美斷金退WHO！譚德塞呼籲：希望與美國繼續合作

鉅亨網編譯羅昀玫
美斷金退WHO！譚德塞呼籲：希望與美國繼續合作。(圖片：AFP)
美斷金退WHO！譚德塞呼籲：希望與美國繼續合作。(圖片：AFP)
Tag
世衛WHO世界衛生組織秘書長譚德塞美國新冠確診死亡川普總統新冠疫情新冠肺炎

美國總統川普上週大動作宣布退出世界衛生組織 (WHO) 後，世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一 (1 日) 公開呼籲，世衛希望與美國繼續合作。

美國總統川普上週五稱，世衛未能實施急需的改革，美國即日起終止與 WHO 的關係並切斷資金，隨後世衛秘書長譚德塞週一向美方喊話。

譚德塞稱：「長期以來，世界一直受益於與美國政府和人民的密切合作…. 數十年來，美國政府及其人民的貢獻慷慨大方。」

譚德塞補充道：「世衛希望能持續與美方這類的合作。」

世衛組織發言人 Tarik Jasarevic 稱，世衛資金以 2 年作為預算週期，在 2018 年和 2019 年的資金周期中，美國支付了 2.37 億美元的評定會費以及 6.56 億美元的自願捐款，平均每年 4.46 億美元，約佔該機構總預算的 14.67%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 619 萬例，死亡數突破 37.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 179 萬，死亡人數至少 10.4 萬。