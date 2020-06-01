台股5月靠內資撐場 權證交易額達350億元 月增2成

台股 5 月在內資撐場下，權證交易回溫，根據證交所統計，5 月券商受託買賣權證交易金額 350 億元，較前月增加 2 成，累計前五月受託買賣金額 1757 億元，較去年同期小減 7.3%。

根據證交所統計，5 月券商發行 2351 檔認購 (售) 權證，發行總額共 259 億元、受託買賣金額 350 億元，都較前月增加。

從發行標的來看，主要以 5G 相關電子族群相對熱門，除台股指數外，包括聯發科、台積電、大立光、鴻海、台表科、華通、上銀與祥碩等，均躍居 5 月熱門權證標的。

受託買賣的前五大券商，分別為元大證 134 億元、元富證 106 億元、群益金鼎 95 億元、凱基證 74 億元，以及永豐金證 67 億元。

不過，今年受新冠肺炎疫情衝擊，前五月券商受託買賣金額共 1757 億元，較去年同期減少 140 億元、年減幅 7.3%。

至於前十大熱門標的，台股指數以 610 檔居冠，其他依序分別為台積電 550 檔、國巨 492 檔、聯發科 433 檔、元大台灣 50 385 檔、鴻海 382 檔、大立光 345 檔、華新科 305 檔、玉晶光 212 檔、旺宏 207 檔。