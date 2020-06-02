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美國暴亂！ 川普威脅出動軍隊 商業領袖紛紛喊話

鉅亨網編譯羅昀玫
美國暴亂！ 川普威脅出動軍隊 商業領袖紛紛喊話。(圖片：AFP)
美國暴亂！ 川普威脅出動軍隊 商業領袖紛紛喊話。(圖片：AFP)
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美國非裔佛洛伊德死亡引發美國示威活動遍地開花，商業領袖紛紛就此事表態回應，而美國總統川普週一 (1 日) 威脅將動用軍隊制亂。

美國總統川普週一 (1 日) 召開記者會時警告，我正在動員所有聯邦和地方資源，包括行政和軍事人員，以保護恪遵守法美國人的權利。

(圖片：AFP)
川普威脅出動軍隊制亂 (圖片：AFP)

川普此前要求各州州長面對群眾暴力抗爭時要積極以對。川普稱：「州長們要掌控全局，如果你們不去處理那是在浪費時間，示威人群將要打擾你們，讓你們看來像一群混蛋，你們要把這些人給抓起來提交審判。」

川普建議州長出動員警制亂，否則將會將援引《叛亂法》出動美軍結束騷亂。

美國抗議活動不斷，Target、Nordstrom 和 Neiman Marcus 等美國商店遭到搶劫，蘋果關閉全美大部分門市，大小企業都受到牽連。Forrester 零售分析師 Sucharita Kodali 說：「這是一場全國性的災難。」

美國非裔佛洛伊德死亡，引發美國各大商業領袖紛紛表態發言。

蘋果執行長庫克的備忘錄提到，美國長期存在種族歧視和不平等現象，但所有人都理應生活在更好、更公平的世界。

庫克稱：「我想對蘋果的黑人同事說，我們看到你，而且你很重要，你的生活很重要，蘋果公司看重你的價值。」

波音 CEO 卡爾洪 (Dave Calhoun) 上週五向員工發出有關逝世的備忘錄，表示波音對員工內部的種族歧視為零容忍。

默克 CEO 弗雷澤 (Kenneth Frazier) 談到新冠疫情和佛洛伊德死後的抗議活動間的關聯，認為失業導致人們絕望，呼籲企業領袖集結力量創造新工作，重振美國。

黑人娛樂電視台 (BET) 創始人表示，呼籲美國聯邦政府應為 200 多年的奴隸制，賠償 14 兆美元的損害賠償金。

上月 25 日美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德，遭到白人警方壓頸暴力執法致死，連續第 6 日在全美各大城市掀起一波又一波的反警暴示威浪潮，規模創 1968 年黑人民權運動領袖馬丁路德金 (Martin Luther King, Jr) 遇刺以來首見。

美國已有逾 40 地方已實施宵禁，紐約州長 (Andrew Cuomo) 週一也宣布宵禁，舊金山市長宣布無限期延長宵禁，嚴防情勢惡化。