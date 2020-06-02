花旗警告：小心！眼前是披著牛皮的熊

股市現在有個怪異現象，自 3 月以來，投資者不斷自全球股市中撤資，但股價卻依舊扶搖直上， S&P 500 自 3 月 23 日低點以來已經上漲了 36% 之多。

S&P 500 自 3 月 23 日低點以來已經上漲了 36%

花旗策略師認為，股市大漲不是由看漲買盤推動，而是空頭回補的力道所推動。

花旗銀行全球策略師 Beata Manthey 指出，一旦大多數空頭倉位都關閉且回補後，這波由回補帶動的漲勢可能就會消失，「自此如果股市要走高，就需要新的多頭和資金流入。」

整體而言，股票基金的流動方向與市場表現相同，即股票基金中的資產越多，股票價格就越高。

Manthey 指出，自 2002 年以來，全球股市年度 40% 表現可用資金流動來解釋，過去 18 年中只有 3 年股市上漲但資金外流，分別為 2012 年、2016 年和 2019 年。

儘管 3 月以來出現資金外流，但股票基金卻在 2020 年仍呈資金流入。Manthey 指出，目前滾動的 3 年全球股市資金流入占總市值百分比幾乎可忽略不計，且遠低於 2000 年科技泡沫和 2008 年金融危機前夕的高點水準。

她認為，無論基本面有多糟糕，這應可縮限全球股市下行的空間，「先前的牛市也從來沒有看過這麼多泡沫。」