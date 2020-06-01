高盛認錯修正早前美股悲觀預期 但估上漲空間仍有限

在美股持續上漲的走勢下，高盛 (Goldman Sachs) 在最新的報告中，放棄了原本更為悲觀的預期，但依舊認為，今年再大漲的機會不高。

高盛 David Kostin 等策略師在先前的報告中，將標普 500 指數未來 3 個月的目標價訂在 2400，不過，在 5 月 29 日的報告中，Kostin 承認，不太可能再見到此一數字。

Kostin 表示，在貨幣和財政政策支持下，美股見到強勁反彈，這使得 2400 的目標價不太可能出現，美股向下修正的幅度預計減至約 10% 的跌幅。

高盛將標普 500 指數 3 個月目標價調升為 2750 點，年底的目標價雖然仍維持 3000 點，但有衝上 3200 點的機會。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

至於當前影響股市的最重要因素，高盛認為，疫情已經不是最重要的考量，今年將舉行的總統大選，將是股市上漲最大的威脅。

Kostin 指出，公司稅稅率可能因選舉結果發生變化，對股市仍應持謹慎態度。

在川普的減稅政策下，公司稅由 35% 降至 21%，並帶來公司利潤上升，加上一直以來的庫藏股熱潮，均支持股價上揚。但是依民主黨候選人拜登 (Joe Biden) 的想法，公司稅宜調至 27% 附近，以支持一些社會保障網計畫。

Kostin 認為，此一稅率可能嚴重損害標普 500 指數的獲利估計，甚至可能損害股票價值。

此外，Kostin 表示，疫情後經濟復甦可能慢於預期，以及美中之間地緣政治緊張局勢加劇，都是美股接下來走勢的主要風險。