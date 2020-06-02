抗議臉書容忍川普暴力言論! 數百名員工發動「虛擬罷工」

數百名臉書員工週一 (1 日) 發動「虛擬罷工」，抗議臉書 (FB-US) 過去一週以來，對美國總統川普的煽動性言論毫無作為。

非裔公民佛洛伊德遭警方壓頸致死，在全美各地掀起抗議種族歧視的示威活動，川普上週五曾對此事在臉書和推特發文，表示暴徒出現讓抗議「佛洛伊德之死」的示威變調，將派出國民軍矯正秩序，「哪裡開始搶劫，就在那裡開槍」(where there’s looting, the shooting starts)。

這篇貼文上線後，就隨即被推特 (TWTR-US) 認定為讚揚暴力行為，加註警示並加以隱藏。臉書則未採取任何行動。

這讓臉書員工大感不滿，發起罷工。臉書員工受疫情影響大多在家上班，為了表達抗議，有些人在電郵自動回覆內容中加上自動訊息，表明自己不在辦公室。

他們也在推特上以「#TakeAction」標籤發文，敦促執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 對川普言論採取更強硬的立場。據悉有兩名資深員工要求祖克伯改變容忍川普言論的立場，否則將辭職。至少一名員工因為此事而離開。

臉書員工上推特發文。

一名員工透露，多達 600 人參與虛擬罷工，祖克伯計劃稍晚舉行全員大會，以解決問題。

依據臉書政策，臉書會刪除平台上煽動或助長嚴重暴力行為的言論。員工認為川普言論已經觸犯臉書平台的標準，對此祖克伯解釋，雖然川普引用的話在歷史上有種族歧視意涵，而他個人強烈反對這番言論，但他依然認為當權者言論需要經過公開審視，終究得為自己的言論負責。

川普上週槓上推特並揚言嚴管社群媒體時，臉書也選擇劃清界線，祖克伯當時說，臉書不該擔任「真相仲裁者」。祖克伯也曾說，臉書不會審查政治人物言論，包含政治廣告。