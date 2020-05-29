衝著推特來! 川普下令監管社群媒體 尋求立法削弱內容審查權

美國總統川普週四 (28 日) 簽署行政命令，意圖限縮社群媒體目前享有的免責保護條款，並廣泛審視相關法規，已指示司法部長起草法條。川普宣稱此舉為了「捍衛言論自由」，他雖然沒有點名是哪些平台，但顯然是針對在他推文加註事實查核警示標籤的推特 (Twitter) 。

白宮在週四收盤後表示，川普已經簽署行政命令，當推特或臉書這類企業被認定不當壓制言論自由 (例如暫時關閉帳號或刪除文章)，聯邦主管機關究責起來更容易。

川普週四對記者表示，已指示美國司法部長巴爾 (William Barr) 立即檢視相關法規，並起草法律以規範社群媒體。美國總統的行政命令可做為監管法規的基礎，但無法撤銷國會立下的法律。

一旁的巴爾也說，司法部將為國會起草法律，限縮社群媒體享有的免責保障，包括川普提議的「刪除或徹底修改」美國通訊端正法 (Communications Decency Act) 第 230 條。這條法規保障大型社群媒體不會因為出自他人在平台上張貼的內容而動輒挨告，並允許進行內容審查。

1996 年通過的「通訊端正法」第 230 條規定，互動式電腦服務的提供者或使用者，就非出於己的資訊內容，不應被視為出版人及發表人，是被稱為「善良撒馬利亞人條款」的免責規範。

推特日前對川普推文進行事實查核，兩則關於郵寄投票的推文在下方被加註「沒有事實根據的說法」警示標籤，並附上事實查核連結。川普週二反擊推特干預 2020 年總統大選，徹底扼殺言論自由。

川普週三發推文，抨擊社群媒體正設法讓保守派噤聲，將簽署行政命令監管甚至關閉網站。

行政命令的消息導致社群媒體週四股價壟罩沉重賣壓，推特 (TWTR-US) 收盤重挫 4.4%，臉書 (FB-US) 挫跌 1.6%，Alphabet(GOOGL-US) 小跌 0.14%。

推特股價走勢圖 (來源: Google)

加州是全美首個為 2020 年大選提供郵寄投票選項的州，但遭到川普和共和黨人反對，川普透過推特宣稱這是詐欺行為，郵箱可能遭搶劫且選票被假造。

川普是推特愛用者，每天上面推廣自己的政策並攻擊對手，他一再宣稱推特偏袒民主黨，但始終沒有提出證據。川普和他的支持者也對臉書提出這類未經證實的指控。

川普週四說，他很想關閉推特帳號，卻不得不保留，以便規避媒體的關注並向數百萬追隨者宣傳自己的活動。