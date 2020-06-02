〈台股盤前〉外資又現百億元買盤 資金行情簇擁挑戰站穩半年線上

儘管美國各地均出現種族議題示威抗議，不過，投資人反而預期在此情勢下，美國總統川普將先緩和美中貿易戰議題，以穩定國內經濟優先，美股繼續處在高檔震盪，台股今 (2) 日開盤前，可觀察到日韓股維持紅盤上偏多震盪，再加上外資轉買 145 億元，創 1 個月來單日新高，法人認為，台股有望挑戰站穩半年線 11090 點位置，惟須留意美國的示威暴動，使美股指數期貨電子盤轉跌，增添些許不確定性。

三大法人昨日合計買超 209 億元，創 1 個月來新高，其中，外資買超 154 億元，投信買超 10.7 億元，自營商買超 44.2 億元；而外資也在期貨淨多單連續第 3 個交易日加碼，昨日再加碼 2083 口至 38695 口。

美股道瓊指數昨上漲 91.91 點，或 0.36%，收 25475.02 點；標普 500 指數上漲 11.42 點，或 0.38%，收 3055.73 點；那斯達克指數上漲 62.18 點，或 0.66%，收 9552.05 點；費城半導體指數下跌 9.25 點，或 0.50%，收 1843.24 點。分析師指出，美股投資者持續關注重啟經濟的積極跡象。

蘋果將於下半年發表五大新產品，包括支援 5G 的 iPhone12、新款 11 吋的 iPadAir 4、23 吋的 iMac、頭戴式真無線藍牙耳機和 Apple Watch 6，有利相關供應鏈加快出貨。

全球記憶體晶片龍頭三星電子最新宣布，將在南韓增加一條 NAND 快閃記憶體的生產線，對台廠的影響有待觀察。

資策會產業情報研究所 (MIC) 示警，受新冠肺炎疫情影響，包括半導體、資訊系統產品和手機等三大科技領域與應用今年市況均不樂觀，儘管 5G 與高效能運算的需求浮現，但暫時不如預期。

麥格理證券對信驊、譜瑞發布最新降評報告，直指兩大高價股漲過頭，已偏離基本面。

而花旗環球證券也示警，美方對華為擴大限制，恐導致華為暫停手機部門運作，短期不利相關供應鏈如台積電，但有利聯發科和鴻海。

法人指出，時序進入股東會旺季，加上上市櫃公司第二季業績發表會陸續登場，多方續攻站穩半年線可期，台股震盪回檔有限，而本周起陸續公布的 5 月營收數據，也將是市場聚焦個股表現的重點。