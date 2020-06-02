富邦媒除息行情失靈 逼近完全填息後反轉貼息

富邦媒 (8454-TW) 今 (2) 日進行除息交易，每股配發現金股利 8.5 元，除息參考價 577 元，雖一度衝至 580 元逼近填息，但隨後反而見到貼息走勢，盤中跌幅擴大至 1% 左右。

富邦媒第一季受惠宅經濟發酵，稅後純益 4.42 億元，年增 11.62%，每股純益 3.16 元，寫下獲利新高紀錄，甚至較過去的電商傳統旺季第四季表現更佳，優於市場預期。

進入第二季後，電商熱度持續不減，富邦媒指出，端午節粽子預購潮湧現，由於眾多知名餐廳飯店均積極搶進粽子網購版圖，更吸引消費者轉往線上選購，今年 momo 購物主打「自由配大組數」，樂觀預期買氣可較去年同期成長 30%。

另一方面，隨著疫情漸趨緩，momo 購物流行精品於 5 月銷售額較 4 月大增 50%，包括國際品牌包款、潮流服飾、運動品牌、流行鞋和襪款均有不錯銷售成績，增添第二季業績動能。

而為布建短鏈物流版圖，富邦媒除了積極設置衛星倉，已於 5 月下旬成立百分百持股子公司「富昇物流」，初步業務是穩定提供六都當日配送服務，車隊規模含貨車和機車已破百輛，物流配送士共 200 人，預計未來一年將再持續擴增配送運能需求。