疫情削弱消費動能 電子零組件Q3面臨砍單壓力

新冠肺炎疫情重創全球產業，台股也無法倖免於難，根據鄧白氏大數據分析，受疫情影響手機銷售將隨 GDP 走勢下滑，消費者可能轉向購買中低價位手機，估砍單效應將在第 3 季浮現。

鄧白氏最新發布《COVID-19 全球疫情對台灣產業影響》白皮書，受疫情影響，電子零組件製造業財務壓力遽增，疫情爆發前財務承受壓力指數 66 驟降至 38，公司倒閉風險升溫。

根據麥肯錫 (McKinsey) 報告，今年半導體恐出現 5-15% 衰退，進一步觀察各細項表現，其中以手機終端為主的無線通訊衰退幅度最大，估全年衰退幅度約 11-26%，

整體而言，手機銷售恐隨著 GDP 下滑，原因在消費者改買中低價位手機，進而對半導體需求產生負面影響；而從台積電法說釋出訊息來看，消費性電子需求疲弱，但 HPC 需求比預期強勁 ，可以看出一線半導體大廠會受疫情影響，不過憑藉技術優勢表現仍能維持在一定水準。

中經院助理研究員陳馨蕙認為，因疫情發展難測，現階段廠商因應供應鏈來源、客戶組成與產業特性等不同，在拉貨動機策略上已出現分歧，若產業上游供應鏈來自中國、歐美地區，考慮未來可能面臨斷鏈問題，廠商仍積極備貨，例如生技、醫療產業等。

但如果上游原物料來自台灣、東亞地區，下單策略已偏向保守，目前庫存水位「夠用就好」，例如電子零組件等產業，儘管部分產業有轉單效應，但因疫情衝擊擴及歐美等主要消費市場，部分客戶下修訂單、延後交期，轉單帶來的實質效益看法已轉為偏向保守。