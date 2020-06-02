有想過川普可能連任失敗嗎？美多個關鍵搖擺州失業率超16%

在美國最大的一些搖擺州，預計大量失業的情況將從整個 2020 年一直持續到明年，這正給謀求連任的川普帶來嚴峻挑戰。

依賴旅遊業和製造業的一些州，正經歷 3 月新冠病毒 (COVID-19) 大流行以來最嚴重的失業問題，其中的搖擺州包括佛羅里達、密西根、賓州和內華達州等地。

研究公司 IHS Markit 表示，在這些州，16% 或更高的失業率預計將至少持續到 2021 年第一季，依賴旅遊業的內華達州情況最嚴重，失業率高達 21%。

美國多個搖擺州面臨高失業狀況 圖片：Bloomberg

這項研究基於第一產業、人口密度和重開速度等多項標準對全美 50 個州進行了排名，研究結果表明，在失業率處於幾十年高位的背景下，川普在打經濟牌方面面臨著重大障礙。

南佛羅里達大學前政治學教授 Susan MacManus 表示：「顯然，在經濟方面，民主黨可以在競選活動中對川普大肆攻擊，任何被視為對川普不利的數據，都會很快被佛羅里達的民主黨人用到競選廣告當中。」

目前最新民調數據顯示，民主黨總統競選人拜登已經在賓州、密西根州和佛羅里達州的民調中領先。

而 IHS Markit 預計，全美就業要到 2024 年才有望恢復至疫情前的水平。

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