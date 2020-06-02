脫歐末輪談判不順 歐盟懷疑英國無意達成貿易協議

歐盟與英國預定本週重啟貿易協議談判，由於英國首相強生 (Boris Johnson) 政府堅稱，無論是否達成，英國都會如期結束過渡期退出歐盟，加上其談判過程態度強硬，引發歐盟擔心，英國故意拖延，無意達成貿易協議。

英國雖然已經脫歐，但 2020 年處於過渡期，仍適用歐盟規則，雙方預計在此期間談出新的貿易協議。

商業團體憂慮，如果到過渡期結束，英國無法達成協議就脫歐，將為供應鏈及企業帶來混亂，而他們正因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而處於困局。

但談判過程中，英國幾乎毫無退讓，在時間緊迫下，本週已是第 4 輪最後一輪談判，這已導致布魯塞爾的一些人懷疑，英國是否想在 2021 年簽署一項新的貿易協議？

據歐盟談判人士表示，雙方的差距既廣且深，而歐盟已有愈來愈多人懷疑英國的意圖。

英國首席談判代表 David Frost 態度強硬，並表示英國對歐盟的做法感到困惑，認為歐盟提出的貿易協議是不公平的。歐盟代表 Michel Barnier 表示，英國應該在談判中更回到現實面，他並指責強生收回原本在《里斯本條約》第 50 條談判中做出的承諾。

有消息指出，強生正計畫與歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 在 6 月舉行脫歐會談，並在夏天達成廣泛的協議。

前首相梅伊的首席談判顧問 Raoul Ruperal 表示，如果本週結束前，談判仍未有任何進展，可能危及整個談判。

英國反對黨呼籲強生延長過渡期，根據脫歐協議條款，雙方可同意最多延長過渡期 2 年，但強生政府表態無意這麼做。