半導體、Mini LED面板需求強 訂單看到Q3

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 開工以來，來自半導體急單需求拉升，未受疫情影響而趨緩，面板應用也受惠 Mini LED 設備客戶拉貨動能強勁，需求都已可見到 7、8 月，第 3 季營運可望優於本季。

大銀受惠半導體、電子業等急單需求拉升，2、3 月營收逐月成長逾 3 成，4 月營收也站穩 2 億元，且連續 3 個月表現優於去年同期。大銀表示，復工後客戶需求湧現，來自半導體、面板業訂單增加，中國自動化業者需求 3 月以來也逐步回溫，不過工具機仍相對疲弱。

大銀看好，第 3 季半導體需求可望優於本季，面板客戶拉貨動能則持穩，目前半導體、面板訂單已看至 7、8 月。據了解，大銀今年以來面板訂單主要來自 Mini LED 面板相關設備需求，客戶為歐系廠商。

整體而言，大銀表示，今年上半年營運可望優於去年同期，若疫情未再惡化，下半年將更好，整體營運有機會優於去年。

從第 1 季各應用營收占比來看，半導體約 35%，優於去年同期的 3 成；PCB 與面板占比則共超過 3 成，優於去年同期的近 30%，PCB 客戶需求與去年相近，主要成長動能來自面板應用。