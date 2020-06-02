非裔之死延燒 川普要求各州長對示威者採取強硬行動

今年 5 月底，美國發生白人警察以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 頸部，導致該名男子死亡的事件，各州的示威抗議此起彼落，數十個城市更發生暴動，演變為一場騷亂。美國總統川普在週一 (1 日) 與各州州長、執法及國安官員舉行的視訊會議中表示，面對暴力抗議者，各州長應更加強勢、更具侵略性。

面對全美多地發生的暴動，美國總統川普批評各州州長對於示威者的回應太過「軟弱」。

川普表示：「你們必須要去主導，你們必須逮捕並審判暴民。若非如此，那是在浪費時間，他們將凌駕在你們之上，你們就會看起來像個混蛋，你們必須主導情況。」

川普表示，各州領導人必須對州內的暴力行為有所「回應」，不應太過謹慎處事，否則就是讓暴力獲得主導權。他也強調表示，他相信暴力是由激進左派勢力所發動的，並已經讓參謀長聯席會議主席 Mark Milley 將軍負責這些抗議事件。

此外，川普也向州長們表示，面對持續的動盪進行嚴厲鎮壓是他們的責任，而不是總統的責任。「這是一個行動的時機，如果你們不擊倒他們，事情將演變成更加糟糕。」

根據國民警衛局局長 Joseph Lengyel 將軍的說法，為應對暴亂，國民警衛隊已到 15 個州和華盛頓特區進行部署，約有 5,000 名國民警衛隊成員將協助加強當地的執法。

川普表示，明尼蘇達州所發生的事件，已經變為全世界的笑柄。他更表示，將動用成千上萬的武裝部隊來平息暴動。

伊利諾州州長 J. B. Pritzker 則回應表示：「白宮所說的話只會讓情況惡化。」