〈台股盤後〉鴻海、聯發科攜手 睽違3個月站回半年線

台股今 (2) 日在鴻海、聯發科，以及富邦金、中信金等電金權值聯手帶動下，收漲 48.91 點或 0.44%，登上 11127.93 點，不僅創下近 3 個月新高，也是睽違 3 個月收復半年線。

觀察今日權值股表現，蘋概三王中由鴻海漲逾 1% 領軍，台積電、大立光同步收漲，而聯發科也受惠外資調升目標價，拉出逾半根漲停，其餘大型電子中，股則以玉晶光漲停最為強勢。

不過，雖然聯發科表現強勢，但外資看淡伺服器產業發展，高價的 IC 設計個股走勢不同調，信驊被打到亮燈跌停，祥碩也重挫逾 9%，譜瑞 - KY 同樣跌逾 4%，另外，雲端相關的緯穎也下跌 8%、智邦跌近 6%。

金融族群則是普遍走揚，富邦金、中信金、玉山金、合庫金、華南金等均上漲逾 1%，元大金更是漲逾 2%，國泰金、兆豐金、第一金等也同步翻揚；傳產股則以中鋼漲 1.5% 較強，台塑四寶也是同步收漲。

法人分析，以今日走勢來看，突破半年線壓力、多方表態都是有利多頭格局發展，不過，今日留上影線，顯示上檔獲利賣壓仍在，短期估將在半年線上下進行震盪，消化賣壓、穩定支撐後，較有利上攻力道。