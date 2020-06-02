隧道還沒看到盡頭 法財長：今年GDP預計萎縮11%

法國財政部長勒梅爾 (Bruno Le Maire) 週二 (2 日) 表示，受新冠肺炎疫情危機影響，法國今年 GDP 預計萎縮 11%，遠比先前預期的更加嚴重。直到明年復甦來臨之前，民眾恐怕還要歷經一段艱難的日子。

法國 GDP 年增率表現 圖片：tradingeconomics

法國自今年 3 月中起，實施了嚴格的封鎖措施，嚴格程度堪稱歐洲數一數二，直到 5 月 11 日才開始取消限制。

勒梅爾對 RTL 電台表示，為了採取有效措施保護法國人民的健康，造成經濟幾乎停擺 3 個月，因此在 GDP 成長上付出慘重代價。

法國政府之前預計 GDP 將下滑 8%，但勒梅爾指出，正準備的預算更新中，預計萎縮幅度會來到 11%。

勒梅爾說，隨著週二約 30 萬家咖啡館、酒吧和餐館重新開放，他們仍將繼續受於政府基金的撥款，直到年底，以支付固定費用。

為推出紓困和刺激計畫，以減輕疫情對經濟的傷害，推高了政府的借款。勒梅爾表示，目前還沒有加稅以償還借款的計畫。他說，債務當然必須償還，但不是透過加稅，而是透過促進經濟成長。

歷經了封鎖經濟以遏制疫情之後，歐洲各國政府目前正微調措施，並著手研究如何重啟經濟。

勒梅爾指出，就經濟及社會上看，最艱難的時刻已經在眼前，衝擊仍然相當大。政府預計 9 月提出另一項刺激計畫，很可能削減法國公司在生產上的高額稅賦。