和勤5月營收站穩2億元高檔 Q3起營收逐月揚

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今年以來營收回升趨勢明確，今 (2) 日公告 5 月營收 2.02 億元，為連兩個月營收站上 2 億元，累計前 5 月營收 8.23 億元，超越去年同期，年增 0.49%。

和勤主管表示，汽車與硬碟兩大業務接單穩定成長，雖然相較 4 月因有部分遞延出貨貢獻拉高營收，5 月營收略較 4 月回落，月減 0.37%，但營收仍維持在 2 億元以上高檔水準；隨著中國汽車銷售觸底反彈，客戶啟動訂單增量計畫，及海外訂單陸續回流，預期 7 月起單月營收將可逐月攀升。

和勤 5 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.09 億元，占比 53.29%；硬碟機構件（VCM Plate）9400 萬元，占比 46.11%。汽車零件業務方面，美系電動車大廠及中國品牌車廠的訂單穩步增長，中國車市 4 月觸底反彈，公司感受到訂單回溫，目前處於被追單狀況，確定客戶承諾下單才會出貨；硬碟機構件持續受惠宅經濟與轉單效益，且高階產品比重超過 5 成，未來將持續拉升高階產品比重，提高獲利貢獻。

中國汽車工業協會統計，4 月中國汽車產銷分別達 210.2 萬輛和 207 萬輛，較去年同期分別成長 2.3% 和 4.4%，中國汽車銷售是 22 個月以來首次成長。中國各地政府分別推出了刺激汽車消費的支援政策，加上後疫情時代，消費者開始避免使用大眾運輸工具，購車人口有增加趨勢，針對此趨勢，預期中國政府會推出相關車市振興方案，刺激汽車消費。和勤產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，客戶終端涵蓋中國各大自主品牌車廠，預期將受惠中國汽車銷售回溫。

由於消費者預期降價，美系電動車 4、5 月在中國銷售下滑，但仍穩居中國大陸新能源汽車銷售冠軍，5 月下旬同步調降北美與中國市場售價，拉抬買氣，且美國廠已於 5 月逐步恢復產能，和勤的總出貨量未受影響，仍然按照計畫增量，並持續與電動車大廠擴大合作。感溫器殼體、高壓柱塞泵等新產品，下半年起開始小量出貨。新產品貢獻，以及原有汽車、電動車、硬碟產品的成長，營收逐月攀升。

和勤精機在美系電動車零組件、硬碟機金屬機構件見到成長契機，公司全力展開兩岸產能擴張及優化，投入 15 億元設立浙江嘉興和新第五廠區擴產案及台灣彰化全興廠，預計今年第四季完成，有助產能擴充，並取得客戶新更多訂單，提高市占率。

目前，在全球硬碟機因疫情牽生的遠距辦公需求帶動下，和勤硬碟金屬機構件還有充足產能供應，公司也預估，此組件在全球市占率將可由 16% 攀升至 30% 水準。