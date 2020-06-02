國發會續推地方創生 規劃納入前瞻計畫預算

國發會將 2019 年訂為地方創生元年，隨著 520 內閣改組後，新任國發會副主委游建華今 (2) 日表示，地方創生仍是未來重點政策之一，去年共通過 37 案，匡列預算 22 億元，今年將以去年規模做為參考，並加強力度，規劃從前瞻計畫中匡列地方創生預算、並強化輔導團能量、新創團隊媒合。

游建華表示，地方創生從去年推動以來，確實讓不少相對偏鄉地區居民參與討論，也引起地方文化、環境特色討論，去年也有案例導入新創團隊，成功點火地經濟發展，國發會主委龔明鑫也指示要繼續推動。

展望今年，游建華指出，過去地方創生預算編列是整合各部會預算，但執行效率不一定符合預期，加上追加預算困難，因此，新年度將初步規劃在前瞻計畫中，由國發會匡列一筆地方創生預算，規模則會參考去年 22-25 億元，預計 7 月初提出。

游建華進一步指出，除了去年通過的 37 案外，今年 5 月也通過 6 案，後續仍有 64 案正在輔導中，輔導方式也將加強化輔導團能量，調整過去以國發會同仁為主的模式，考量納入外部法人、鄉鎮市公所人員共同參與輔導。

另一方面，去年不少地方創生案例，皆有結合新創團隊，游建華表示，今年也將加強雙方合作，讓新創在創意、品牌建立優勢成為地方創生能量。