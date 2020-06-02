交長釋出安心旅遊離島加碼補助利多 小三通解禁時程待評估

交通部長林佳龍今 (2) 日前往金門視察金門大橋工程，林佳龍表示，安心旅遊將於 7 月 1 日上路，金門、馬祖、澎湖離島國旅補助再加碼，自由行每人每日 1000 元住宿費補助，團體旅遊則提高到 1200 元。至於小三通的解禁時程，仍須待疫情指揮中心及陸委會評估。

為刺激國旅市場，交通部 7 月將推出安心旅遊措施，林佳龍表示，針對金、馬、澎 3 外島再加碼補助，除了自由行每人每日 1000 元住宿費補助，團體旅遊提高到 1200 元。同時，交通部將增加對導遊、領隊的補助，希望提升國旅團的品質，鼓勵民眾到離島深度旅遊。

此外，兩岸小三通因防堵新冠肺炎疫情，已暫停近 4 個月，但隨著疫情趨緩，金門許多店家都陸續恢復營業，民間疾呼開放小三通的聲浪不斷。

林佳龍強調，全球疫情變化快速，必須配合中央流行疫情指揮中心和陸委會的決定；無論是防疫旅遊、安心旅遊，或是有關出入境、兩岸旅遊，交通部都已超前部署。

林佳龍今天偕同立法院交通委員會前往金門考察金門大橋工程，竟遇上「霧鎖金門」，導致班機延誤約 50 分鐘。

金門大橋歷經 8 年工程，今天終於完成第一塊預鑄節塊的上梁儀式，預計明年 5 月完工，不僅將連結大小金門的交通往來，也讓旅遊路線的選擇更加多元，振興島內觀光。