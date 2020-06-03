工研院打造正壓式檢疫亭 已有2家醫院導入

工研院今 (3) 日發表正壓式檢疫亭，副院長彭裕民表示，檢疫亭除組裝時間僅需 2 天，採檢人員不需穿脫防護衣，就能進行採檢，且一天最大採檢量可達 240 人，採檢量可望超越韓國，目前檢疫亭已導入臺大新竹生醫分院與新竹馬偕。

正壓式檢疫亭具備 8 大特點，包括運用專利正壓設計，空氣只能由內往外送；溫度可維持在 25 度左右；濕度維持在 60% 上下；潔淨度為 Class 1000，幾乎是無塵室等級環境；噪音值低；換氣率每小時 20 次；電源及耗電量低，1 天電費不超過 60 元。

彭裕民表示，正壓式檢疫亭整合國內無塵室製造業、空調業、手套業與電子零組件等業者，來進行開發，產品率先進駐臺大新竹生醫分院與新竹馬偕，預期未來可以設立在機場、港口等不同場域。

彭裕民指出，檢疫亭採雙面設計，每小時可採檢 12 人次，在疫情高峰時，1 天可採檢 240 人次，效率超過韓國每日平均檢測量 70 人次。

臺大新竹生醫園區分院長余忠仁說，正壓式檢疫亭能杜絕醫護人員與病患交叉感染風險，且不需再穿著全套式防護衣，省下穿脫時間，讓醫護人員可安全取得病患的咽喉檢體，甚至可近距離與患者進行問診等。