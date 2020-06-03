川普威脅動用軍隊鎮暴 五角大廈：當前局勢並不需要

隨著全美反暴力執法的示威運動四起，美國總統川普週一 (1 日) 威脅將以軍隊鎮壓各地暴動及違法行為，部分國防部官員對此感到擔憂，稱除非地方州長要求，否則就當前局勢來看，尚無派遣軍隊必要。

上月 25 日，明尼蘇達州白人警察執法過當導致非裔男子佛洛伊德 (Goerge Floyd) 因此喪命，過去一週內全美數十座城市掀起大規模示威浪潮，僅管活動以和平為取向，各地仍不乏出現暴動抗爭。

川普週一 (1 日) 於白宮玫瑰花園表示，若各州級城市首長拒絕採取必要行動捍衛美國民眾人身安全與財產，將援引 1807 年的「暴亂法案」(the Insurrection Act)，動用軍隊鎮壓暴動。

川普稱白宮政府正在採取果斷行動來保護華盛頓特區，川普表示：「正如我們所說的，我正在派遣成千上萬的武裝士兵、軍事人員和執法人員來阻止騷亂、搶劫、蓄意攻擊及財產破壞行為。」

(圖：AFP)

在川普進行演說同時，白宮外的防暴警察和憲兵正在使用催淚瓦斯將抗議人士驅離白宮前的拉法葉 (Lafayette) 公園。

美國國防部官員週二 (2 日) 證實部分現役軍隊已對潛在部署做好準備，五角大廈將優先依賴國民警衛隊資源，該名官員表示，預計週二 (2 日) 晚間將派駐 2800 名國民警衛隊成員於首都華盛頓。

不過部分國防官員對於總統部署決定感到不安，認為除非地方州長明確提出需求，否則以當前局勢來看，還不需要部署現役部隊，其中一位官員也稱強烈希望由地方執法部門來負責穩定局勢。

截至週一 (1 日) 上午，全美有 23 州及哥倫比亞特區已動員 1.7 萬多名國民警衛隊成員支持地方當局，且有超過 4.5 萬名國民警衛隊成員已在州長指示下加入防疫作業。