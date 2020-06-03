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富國銀行擔心違約 暫停部分車貸服務

鉅亨網編譯羅昀玫
富國銀行擔心違約 暫停部分車貸服務。(圖片：AFP)
富國銀行擔心違約 暫停部分車貸服務。(圖片：AFP)
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週二 (2 日) 外媒報導，富國銀行因擔心違約風險，已向大多數的獨立汽車經銷商停止提供貸款服務。

據消息人士透露，富國銀行因擔心違約風險，上月已致函數百家獨立汽車經銷商，暫時提供車貸服務。(獨立經銷商通常銷售二手車，而特許經銷商則專賣新車。)

富國銀行發言人 Natalie Brown 證實，該銀行有義務根據新冠疫情帶來的經濟不確定性來審查業務，並讓大多數獨立經銷商客戶瞭解該行將暫停接受貸款申請，我們將與長期合作的獨立經銷商持續交易。

富國銀行 (WFC-US) 是美國最大的新車和中古車的貸款放款業者，據悉該行放款的 1.1 萬家經銷商中，獨立汽車經銷商所占比例不到 10%。

富國銀行 CEO 沙夫 (Charlie Scharf) 上週曾言，由於資產上限，該行無法做很多事情，但了解富國銀行運作的消息人士表示，富國此舉是對信貸資產質量的擔憂有關，非關資產上限。

重組業務後的富國銀行一直在穩步擴大其車貸款規模，截自三月底前達到 486 億美元，這是該行僅次於抵押貸款的第二大消費貸款類別，但在新冠疫情爆發之後，富國銀行持續性地暫停房貸和部分車貸服務。

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