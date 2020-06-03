公司債需求強勁 亞馬遜3年期債券殖利率創歷史低點0.4%

《彭博》報導，由於美國聯準會承諾出手購買美國公司債，刺激投資人對於投資等級公司債的胃口大增。就供給面而言，企業持續大舉發債並促使公司債規模攀升，而就需求面而言，市場資金大量湧入債券市場，拉低了美企發行公司債的殖利率。

亞馬遜 (AMZN-US) 於週一 (1 日) 宣佈發行總規模達 100 億美元的公司債，其中，3 年期債券的殖利率僅為 0.4%，創歷史低點。在 2017 年，亞馬遜為了併購全食超市 (Whole Foods Market)，而發行了 3 年期公司債以募集所需資金，當時的殖利率為 1.9%，遠高於目前的發行利率。

此外，亞馬遜於週一 (1 日) 宣佈發行的 7 年期、10 年期、及 40 年期的公司債殖利率，皆創下歷史新低。顯示即使美國企業透過大舉發債，以減輕因疫情所造成的財務壓力，並促使目前整體投資等級公司債的規模攀升至 1 兆美元，但投資人對於公司債的需求卻不減反增，對於債券發行公司而言相當有利。

除了亞馬遜之外，著名奢侈品牌 Ralph Lauren (RL-US) 及美國有線電視巨頭康卡斯特 (CMCSA-US) 於上週發行公司債時，市場的申購規模皆超越債券發行規模。

雖然在 3 月份時，隨著美企發債規模增加，投資等級公司債的殖利率呈現上升趨勢，但隨後由於聯準會宣佈將購買公司債，提振了投資人的信心，使得公司債殖利率重新滑落至疫情前的水位

美國投資等級公司債殖利率 (圖：Bloomberg)

持續攀升的公司債供給規模，將可能推升企業的融資成本，但就目前而言，市場需求仍屬強勁。根據 Refinitiv Lipper 數據，截至 5 月 27 日止，當週流入美國投資等級公司債、高收益公司債、以及槓桿貸款基金的規模，總計高達 138 億美元。

於台北時間週三 (3 日) 凌晨 1 時許，亞馬遜股價下跌 0.39%，報每股 2460.47 美元。

亞馬遜股價日 k 線圖

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