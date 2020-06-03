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關稅戰鋪路？川普政府對中國等進口釩、數位稅展開調查

鉅亨網編譯羅昀玫
關稅戰前鋪路？川普政府對中國等進口釩、數位稅展開調查。(圖片：AFP)
關稅戰前鋪路？川普政府對中國等進口釩、數位稅展開調查。(圖片：AFP)
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週二 (2 日) 美國商務部針對對從中國等國的進口釩展開 232 條款國安調查，與此同時，美國貿易代表辦公室 (USTR) 宣布就數位服務稅啟動貿易調查。

儘管新冠疫情持續蔓延，川普政府仍在積極尋求新的貿易壁壘，週二美國商務部表示，將對從中國等國的進口釩展開 232 條款調查，確認這些進口產品是否具有國安疑慮。

美國商務部受理美國國內生產商 AMG Vanadium 和 US Vanadium LLC 提出的申訴，稱金屬釩輸美產品出現不公平定價，加上中俄兩國產業政策損害其利益。

稀有金屬釩在發展新興產業、國防軍工和傳統產業升級具有不可替代的重要性。

與此同時，美國貿易代表辦公室 (USTR) 週二 (2 日) 針對數位服務稅啟動關稅調查。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 在一份聲明中提到：「川普總統擔心，我們的許多交易夥伴正對美國採取不公平的企業稅收計畫… 政府準備採取一切適當行動，保護美國企業和員工不受此類歧視。」

美國根據 1974 年頒布的《美國貿易法》第 301 條內容 (301 條款) 進行本輪關稅調查。美國貿易代表辦公室 (USTR) 在《聯邦公報》通知中提到，本次調查將涵蓋奧地利、巴西、捷克、歐盟、印度、印尼、義大利、西班牙、土耳其和英國採用或考慮徵收的數位稅。

美國貿易代表辦公室說，這項調查將研究對美國企業 (Google 和 Facebook) 徵收的數位稅是否具有不公平的溯源性和不合理，因為這與國際規範背道而馳。

網際網路協會 (Internet Association) 主席 Jordan Haas 指出，美國必須繼續向貿易夥伴發出強烈的訊號，即針對美國公司的歧視性稅收是不合適的解決方案。