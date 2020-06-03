5G剛商用 南韓、中國已攻入6G技術制定大戰

通訊技術隨著美中關係日趨緊張後更突顯出重要性，週三 (3 日) 外媒報導指出，5G 才開始商用，各國針對 6G 的競爭已經開始，三星和華為這兩家公司的通訊技術處於相對高階，特別是在建構未來骨幹網路的基地台技術上。

媒體指出 6G 網路技術規範的標準化工作預估將在 2023 年左右開始，而 2027 年可望有 6G 的設備和零組件問市。

全球手機、基地台和電子零組件製造重鎮的韓國和中國，正利用自己的專業知識，透過政府與民間企業合作率先制定 6G 技術標準。

韓國正企圖在未來成為第一個推出 6G 商用服務的國家，三星和 LG 已成立研究中心。此外，韓國正在考慮一項 8 億美元的開發項目。

中國則在 2019 年 11 月宣佈 6G 技術研發工作正式啟動，而華為更早在去年 8 月於加拿大啟動 6G 網路的研究。

(圖片: AFP)

東京早稻田大學教授 Tetsuya Kawanishi 提到，6G 世代全日本將需要 10 億個基地台，而在全球則需要 1000 億個基地台。

歐洲初步打算與第三代合作夥伴計畫（由標準組織合作）以及其他機構一起制定 6G 標準。

川普則是希望美國在 6G 技術發展中不再落後，並打算利用英特爾和其他美國企業在用於高速資料處理的晶片上建立起領先地位。美國針對 6G 已訂下目標，就是力爭取得全球基地台和其他通訊基礎設施 30% 的市場比重，目前只有 2%。

日本則計畫要在 6G 世代重回世界舞台，期待全球 10% 的相關專利要來自日本企業。目前三星以 8.9% 的專利持有數量在 5G 世代中位居領導地位，其次是華為的 8.3% 和高通的 7.4%，而日本的 NTT Docomo 則以 5.5% 的比重排名第六。