佰鴻歐美需求5月落底 後市展望樂觀

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 除中國需求已回溫外，歐美市場表現也未如預期差，看好歐美地區需求已在 5 月落底，對後市看法較季初時樂觀，第 2 季營運也可望優於第 1 季。

佰鴻第 2 季中國需求已回溫，原先預期歐美市場受肺炎疫情影響，對訂單保守看待，不過，佰鴻表示，歐美地區表現未如預期差，情況沒有再惡化，看好 5 月需求已落底，後市展望也較本季初時樂觀。

佰鴻 SMD 照明模組 2016 年打入美系客戶 737 機艙照明供應鏈，出貨給該機型代工廠，近期傳客戶將復工生產 737 機型，對此，佰鴻表示，本來是做最壞的打算，但目前情況轉趨樂觀，與客戶間還是照原定規劃出貨。

LED 照明已成紅海市場，價格競爭激烈，許多同業毛利率甚至轉負，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現，逐步將利潤不佳業務淘汰，著眼客製化利基型產品。

佰鴻轉型成效近來逐步開花，去年客製化產品營收比重超過 6 成，SMD 模組為主要動能，主要出貨台灣、歐美市場。若從地區營收占比來看，中國、台灣營收占比超過 5 成，歐美地區逾 20%，韓國逾 1 成，其他地區占比約 1 成。