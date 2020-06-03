〈車市〉宏佳騰添電動車銷售新動能 將推三大系列Gogoro換電系統車款

宏佳騰 (1599-TW) 今 (3) 日宣布與 Gogoro 合作的計畫藍圖，除了近期將推出 Ai-1 Sport ABS 車款，更將持續攜手 Gogoro Solution 與 Gogoro Network 團隊，推 Ai-2 多功能智慧電動三輪車、Ai-3 全新造型智慧電車和 Ai-4 單顆電池國民電車等車款，打造 PBGN (Powered by Gogoro Network) 系列車款。

宏佳騰執行長林東閔表示，宏佳騰首創油電分離專屬服務門市，發布 Ai-1 車系不到一年，電動車已銷售超過 7000 台，穩居 Gogoro 以外 PBGN 銷售冠軍。

為持續擴展電動車銷售動能，宏佳騰預計， 7 月將在高雄新增 2 家專屬門市，屆時全台將達 28 家智慧門市。

林東閔也預告，未來宏佳騰將擴大推出採用 Gogoro 換電系統的新車款 Ai-2、Ai-3 和 Ai-4，力挺 Gogoro 一起支持政府綠能多元交通運具與智慧城市發展策略。

據機車市場最新統計，5 月新車銷量達 69242 台，為今年來單月次高，也較去年同期成長 0.39%，反映消費信心回籠，不過，油電車占比為 9 比 1，油車買氣更加熱絡，反觀 Gogoro 僅銷售 5244 台，年減幅逾 50%，反映電車補助縮減的影響，後續電動車買氣是否回升有待觀察。