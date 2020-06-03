Canalys：受疫情衝擊 2020年PC出貨量預期下跌7%

據市場調研機構 Canalys 最新發布的報告顯示，由於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，2020 年全球 PC 出貨量預期到將下跌 7% 至 3.678 億台，低於 2019 年的 3.956 億台。不過，Canalys 也預期，全球 PC 市場將在 2021 年保持平穩，並在 2022 年恢復 2% 的成長。

全球 PC 出貨量預期 (圖片：Canalys)

如上圖所示，今年第一季 PC 出貨量下跌了約 9%，Canalys 預期，在今年第二季和第三季，將出現小幅增長，但出貨量仍可能較去年同期下滑，主因來自於疫情所造成的經濟衰退。而在今年第四季，Canalys 預期年終假期需求將因疫情疲軟，因此與去年同期相比，出貨量將有所下滑。

報告中也指出，儘管 PC 市場已經因疫情影響而陷入混亂，但最糟糕的時刻已經過去，主要是由於中國的供應鏈和製造基地的恢復，將滿足遠程工作和教育等細分市場中被壓抑的需求。因此預計第二季、第三季和第四季的出貨量仍將較去年同期下滑，但跌幅都將小於第一季。

Canalys 研究總監 Rushabh Doshi 表示：「疫情同時也推動了 PC 產業的發展。近年來智慧型手機和平板電腦持續取得了進步，但對於高性能行動運算設備的需求從未如此明顯。」

Canalys 也預期，到 2022 年，桌機和筆記型電腦的出貨量將出現成長，抹去平板電腦市場長期疲軟的局面，屆時全球 PC 市場將恢復 2% 的成長。

中國地區來看，報告預期在 2020 年，該地區 PC 和平板電腦的出貨量將僅下跌 3%，到 2021 年將成長 4%。中國政府計劃在六年內在科技領域投資約 1.4 兆美元，也將為 PC 領域提供更多的機會。

北美地區而言，在 2020 年，北美的 PC 和平板電腦出貨量預期將下跌 6%。美國作為全球最大的 PC 市場，在今年第一季主要受到疫情影響而出現供應短缺的情況。在第二季，由於大型企業希望員工可以在家工作，以及教育部門的遠端教學，相關需求愈強將有所增加。