美中貿易戰再起 星展估我今年GDP負1%、央行再降息半碼機率高

新冠肺炎疫情衝擊經濟成長動能，星展銀行今 (3) 日發布報告指出，儘管疫情趨緩，但隨著美中貿易緊張關係再起、出口衰退等不利因素影響，預估台灣今年 GDP 恐衰退至負 1%，中央銀行 6 月理監事會議可能將再降息半碼。

台灣疫情趨緩，政府振興經濟活動正蓄勢待發，但星展銀行認為，疫情引發無薪假與失業率增加，加上美國擴大對華為的禁令措施恐將波及台灣相關供應鏈，因此對台灣今年 GDP 預測值仍維持負 1%，明年 GDP 則有機會回升至 2.9%。

星展銀行指出，考量疫情對經濟成長率與出口衰退等相關衝擊，央行繼 3 月降息半碼後，6 月底即將登場得理監會議很可能決議再降息半碼，預估屆時重貼現率可能從目前的 1.125% 調降至 1%。

在產業影響部分，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，疫情對電子產業與非電子產業形成兩種不同影響，其中電子業受惠於居家防疫風潮，帶動市場對於筆電、平板、遊戲等消費性電子商品需求；而遠端辦公、教學也順勢推升市場對於伺服器與晶片等電子零組件的需求。

相形之下，非電子業中包括旅遊、航空、餐飲與觀光等則受疫情拖累導致業績營收衰退，儘管隨著台灣疫情趨緩各項防疫措施將陸續鬆綁，但受就業市場惡化、收入減少等因素影響，預估將進一步衝擊下半年的消費力道。