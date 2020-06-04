家族企業基金登台 押寶全球知名品牌公司

國際不少名牌，是由家族企業經營，表現甚至比非家族企業傑出，著眼於此，百達歐洲小型企業基金今年 5 月轉型為「百達家族企業」基金，為全台首檔聚焦家族企業的基金，押寶屬於家族企業的全球知名品牌公司。

家族企業表現優於非家族企業

買名牌，也可以投資名牌公司，而許多名牌公司，如愛馬仕、羅氏藥廠、Loreal、LVMH、湯森路透、福斯汽車、H&M 等均屬於家族企業，這些公司的經營表現，不比非家族企業遜色。

天普大學 Fox 商學院院長 Ronald C. Anderson 與新加坡商學院教授 David M. Reeb 指出，家族企業既普遍且重要，標普 500 指數裡面有 1/3 都是家族企業持有，從股本來看占有 18%，長期而言，家族企業的表現優於非家族企業。

此外，百達資產管理回測家族企業投資範疇，自 2006 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日的績效，發現家族企業累積報酬率超越 MSCI 所有國家世界指數，約 46 個百分點。

家族企業之所以有傑出表現，百達資產管理分析，家族企業具有創業精神、社會情感財富（如家族名望）、管理方式、長遠眼光等優勢，是長期能夠表現出色的原因。根據瑞士信貸研究，家族企業在利潤的使用上，僅有 33% 用於配發股息，相較之下非家族企業將 46% 利潤用於配發股息，而較少再投資與去槓桿的利用。

投資優質家族企業 買基金也可以

想要投資知名的家族企業，除了買股票之外，現在也可以透過主題基金，百達資產管理旗下百達歐洲小型企業基金於 2020 年 5 月 29 日正式轉型為「百達家族企業」基金，為全台首檔聚焦家族企業的基金，透過基金轉型的方式登台，國內投資人將可同步配置這檔全新且具有 ESG 概念的基金。

何種家族企業是該檔基金投資範疇？根據百達資產管理定義，家族企業是個人或家族至少擁有某個上市公司 30% 的投票權，根據此定義並排除具有爭議的武器公司，全球可投資範疇約有 500 家企業。知名企業如愛馬仕、羅氏藥廠、Loreal、LVMH、湯森路透、PUMA、好未來、福斯汽車、H&M 等，均屬於家族企業的範疇。

在發展家族企業的投資策略時，百達資產管理也利用獨家 Tech Insight 的模型，確認目前與過去最大股東的投票權狀況，並消除回溯測試的生存偏差，透過地理位置、所有權、純度與流動性等角度，篩選出家族企業的投資範疇。

如何選股？百達資產管理指出，選股流程兼具質化與量化，在量化上納入評分系統，其中財務表現占三分之二的分數，而另外三分之一則為環境、社會與治理 (ESG)，其中治理的分數占 ESG 總分之中的 66%，顯示在家族企業評選上，由其重視其治理的表現。

以目前篩選出家族企業範疇與 MSCI 所有國家世界指數的比較，家族企業相對於全球股市在區域上更分散，具較高的歐洲、較低的北美比重、在產業上則有較高的消費品、較低的資訊科技比重。