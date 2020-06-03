〈每日外資外匯觀點〉美元避險吸引力下降 非美貨幣趁勢反彈

近期地緣政治風險未解除，美國關係不確定仍存不確定性，美國示威抗議活動升級，但全球各主要市場逐步重啟經濟，疫苗研發見曙光下，股市連續反彈，提振市場風險情緒，資金自美元資產流出，美元指數日線連七黑後，週三亞洲盤交易時間跌勢未止，持續下跌在 97.415 附近震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

週三市場重點關注美國 5 月 ADP 就業人數和 4 月耐用品訂單終值等數據公布，以及加拿大央行公布利率決議。

分析師預估本次公布的 ADP 就業數據將減少 900 萬， Fxstreet 網站認為本次小非農數據對美股的影響不大，但可能衝擊匯市。尤其近期美元連續下跌，避險資金流向黃金、白銀和美債市場，美元避險的吸引力正在下降，而非美貨幣將趁勢反彈。

針對美元近期跌勢，除了市場風險偏好升溫外，美國國內局勢緊張，暴力騷亂事件愈演愈烈，以及歐元區貨幣、財政政策的刺激也讓美元承受壓力，高盛表示，該行已進場做空美元，雖還不到全面進場做空美元的時候，但建議先做空美元兌挪威克朗。

荷蘭國際集團則認為美元已展開進一步走弱的趨勢，美國港版國安法祭出的制裁雷大雨小、OPEC+ 尋求延長減產有望提振商品貨幣，都將對美元施壓，預期下半年美元將出現更大幅度的下跌。

Dailyfx 指出，在疫情嚴峻、經濟重創以及社會動盪下，美股卻能持續創下反彈後新高，意味著市場卻出現強勁的風險偏好，而美元卻在失去基本面支持的同時，也失去了避險買盤的挹注。