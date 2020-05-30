今年來大漲一倍! 三股力量將讓特斯拉股價再衝新高

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 時有驚人之舉，但無法否認他確實為股東帶來可觀的報酬，特斯拉今年來股價大漲 99%，表現傲視那斯達克 100 指數 (NDX-US) 成分股。儘管確實有股價已高的疑慮 — 就連馬斯克本人都說特斯拉「股價太高了」— 但 MarketWatch 專欄作家 Jeff Reeves 認為，有三大催化劑足以帶動這家電動車大廠股價今年再創新高。

美國產量持續增加

特斯拉加州 Fremont 工廠已經復工。產量一直是特斯拉投資人矚目焦點，該公司第 1 季產量 10.3 萬，已交付 8.84 萬輛車，是有史以來最佳的第 1 季表現，而且統計涵蓋 Fremont 工廠在 3 月底被勒令停工期間。

Reeves 表示，特斯拉推出有別於傳統車廠的商業模式，推出讓顧客可以無接觸交車的「直接送達」(direct drop) 服務，特別符合大環境趨勢。

儘管部分分析師仍對特斯拉產量有所保留，預測全年產量可能略高於 40 萬輛，無法達到馬斯克設下的 50 萬輛遠大目標，但 Fremont 廠區復工且第 1 季交車數亮麗，應該能讓投資人感到振奮。

特斯拉股價週五收盤上漲 3.62% 至 835 美元，盤後續漲近 1%。今年以來累計漲幅 99.38%。

特斯拉今年來股價走勢 (來源: Google)

中國市占率提高

新冠肺炎疫情一度影響特斯拉上海廠營運，但這層顧慮如今看來並未構成嚴峻挑戰。根據中國報告，特斯拉在中國市占率提高，3 月銷量達 10,160 輛車，刷新歷來單月銷售紀錄，更占全中國電動車銷量將近三分之一。

以目前每週產能 3000 輛來看，全年交車 50 萬的目標看來可以輕鬆達標。而且特斯拉是在車市寒冬和疫情危機的當頭，交出這番亮眼成績。

Reeves 認為，需求成長又逢市場競爭激烈，將成為特斯拉股價利多。就算特斯拉未能實現野心勃勃的交車目標，也能幫忙爭取時間。

再對照對手，福特 (F-US) 為了強化財務宣布削減股利，其股價在 3 月觸及 11 年低點。通用 (GM-US) 股價過去 12 個月跌掉 40%，其公司債信評在 5 月遭調降，只比垃圾級高一階。

圖：特斯拉中國官方微薄。

納入標普 500 指數成分股

假如特斯拉股票被納為標普 500 中，將釋放機構投資人的購買壓力，成為股價最根本的催化劑。

要成為標普 500 成分股，除了必須擁有美國總部和提交年度 10-Ks 報告外，還要達到市值超過 82 億美元，每個月股票最低交易量 25 萬股，這些都是特斯拉已經具備的條件。

最大絆腳石是獲利能力：連續四季實現 GAAP 獲利。特斯拉自 IPO 至今交出零星獲利，不過最近已經連續三季盈利，去年 10 月公布第 3 季由虧轉盈，去年第 4 季和今年第 1 季持續盈利。儘管這不代表特斯拉第 2 季繼續獲利，或是能通過 GAAP 原則。

到頭來，投資人應該更想知道，特斯拉納入大盤是否為股價再次飆漲的保證。Reeves 認為，很多美國股東不會挑單一個股買進，他們買的是追蹤標普 500 指數的 ETF 這類被動性投資工具，這意味著當特斯拉被納入大盤指數，很多人同時把特斯拉納入投資組合的龐大買盤將不可忽視。